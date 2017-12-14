«الظفرة» تحتكر ألقاب فئات الشيوخ

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مسابقات مهرجان الشيخ زايد التراثي للصيد بالصقور في ميدان الفلاح بأبوظبي، التي ينظمها للعام الخامس على التوالي نادي أبوظبي للصقارين وتمتد حتى الغد، بمشاركة 1166 صقراً وبمجموع جوائز 8 سيارات نيسان باترول و480 ألف درهم.

وتقام المسابقات تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة والمسعود للسيارات، وبدعم أبوظبي للإعلام وقناة ياس وبرعاية من بولغري.

وانطلقت المنافسات بمسابقة التلواح فئة جير قرموشة فرخ بشوط الشيوخ، وسط مشاركة 65 صقراً في الشوط الذي أسفرت نتائجه عن فوز صقور الظفرة بالمراكز الثلاث الأولى عبر «جي 18» الذي جاء أولاً بزمن 16:003 ثانية، وحل «جي 15 ثانياً»، فيما جاء ثالثاً «جي 157».

وفازت صقور الظفرة بشوط جير فرخ بصقر «A32» الذي حقق زمناً قدره 17:625 ثانية، وحل ثانياً أف 3 كي، وجاءت صقور الظفرة بالمركز الثالث عن الصقر A25، كما سيطرت صقور الظفرة على المركزين الأول والثاني في شوط جير شاهين فرخ فئة الشيوخ، وذلك بحصول الصقر (S166) بزمن 16:922 ثانية على لقب الشوط، فيما حل بالمركز الثالث أف 3 كي.