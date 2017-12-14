ألعاب القوى تبصم بـ «الخمسة» في «بارالمبية آسيا»

أسامة أحمد، وام (دبي)
شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم عصر أمس، ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017 في نسختها الثالثة بنادي دبي لأصحاب الهمم.
شارك في منافسات الدورة التي تقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط - 800 لاعب ولاعبة من 30 دولة تنافسوا في 7 ألعاب، وهو الرقم الأكبر من حيث المشاركة في مثل هذه البطولات القارية، وهي ألعاب القوى ورفعات القوة وكرة الطاولة وكرة الهدف والريشة الطائرة والبوتشيا والسباحة.
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كما التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية الآسيوية وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي للبطولة.
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