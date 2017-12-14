ألعاب القوى تبصم بـ «الخمسة» في «بارالمبية آسيا»

أسامة أحمد، وام (دبي)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم عصر أمس، ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017 في نسختها الثالثة بنادي دبي لأصحاب الهمم.

شارك في منافسات الدورة التي تقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط - 800 لاعب ولاعبة من 30 دولة تنافسوا في 7 ألعاب، وهو الرقم الأكبر من حيث المشاركة في مثل هذه البطولات القارية، وهي ألعاب القوى ورفعات القوة وكرة الطاولة وكرة الهدف والريشة الطائرة والبوتشيا والسباحة.

وتجول سموه في القاعات الرياضية بنادي دبي لأصحاب الهمم ترافقه معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية مدير الألعاب وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارأولمبية الآسيوية، حيث شهد سموه جانباً من منافسات اليوم الختامي في مسابقتي تنس الطاولة ورفعات القوة، وقام سموه بجولة في القرية التراثية المصاحبة للحدث.

كما التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية الآسيوية وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي للبطولة.