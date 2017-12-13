«فيسبـوك» يعتزم الكشـف عن عائـداته الإعـلانية في دول الربحيـة

نيويورك (أ ف ب)

يعتزم موقع فيسبوك بهدف الشفافية، الكشف عن بعض عائداته الإعلانية في الدول التي يحقق فيها أرباحاً فيها، باستثناء أيرلندا، حيث نسبة الضرائب تكون أكبر، وفق بيان أمس.

وكتب المدير المالي للموقع ديف وينر: «إنه سيتم تغيير النظام بحيث لا يقوم مقرها الدولي في دبلن بتسجيل الإيرادات الناتجة عن الإعلانات المباعة من قبل كوادرها المحليين، ليتم تسجليها بدلاً من ذلك من قبل شركة فرعية في هذا البلد». وتتعرض ممارسات الموقع لتجنب الضرائب على غرار عمالقة الإنترنت الآخرين لتدقيق أكبر.

ويبرر وينر القرار قائلاً: «نحن نعتقد أن الانتقال إلى نظام المبيعات المحلية سيجلب المزيد من الشفافية للحكومات وللسياسيين حول العالم، والذين دعوا إلى مزيد من الوضوح حول الإيرادات من المبيعات التي يقوم بها الكوادر المحليون كلّ في بلده».

وأشار المسؤول إلى أن «هذه التغييرات ستؤثر على البلدان التي يتواجد فيها فريق مبيعات تابع لفيسبوك». والهدف هو استكمال هذا التطور بحلول منتصف عام 2019.

ولا يضمن نظام فيسبوك الجديد أن تدفع المجموعة ضرائب أكثر خارج أيرلندا، ولا ما إذا كان سيتم احتساب الإيرادات من المساحات الإعلانية المشتراة مباشرة على منصتها.

وتستند القواعد الضريبية للشركات الحالية، المصممة من أجل الاقتصاد التقليدي، على مبدأ «المنشأة الدائمة»، أي أن الضرائب يتم فرضها فقط على الشركات التي لها وجود مادي في بلد ما.