كوريا تدرس فرض ضرائب على أرباح «البتكوين»

سيؤول (د ب أ)

تدرس كوريا الجنوبية فرض ضرائب على أرباح التعامل بالعملة الرقمية بتكوين، وذلك بعدما سجلت العملة الافتراضية ارتفاعات جديدة أمام العملات الأخرى خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الحكومة أمس: «إنه لا يجب السماح للقصر بالتعامل بالعملات الرقمية، أو فتح حسابات استثمارية».

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تحظر بالفعل تعامل المؤسسات المالية مثل البنوك بالعملات الافتراضية، وتعتزم الإبقاء على ذلك. وعلى الرغم من محاولات الحكومة التحكم في العملات الرقمية، إلا أن البتكوين حظيت بقبول لدى القطاع المالي، حيث أصبحت بورصة شيكاغو بورد اوبشنز «بورصة شيكاغو للخيارات» أول بورصة أميركية تطرح العملة للتداول الرسمي يوم الاثنين.

وحذرت البنوك المركزية من عدم القدرة على التنبؤ بشأن أداء البتكوين، كما أشارت إلى وجود دلالات على أنها تمثل «أصلاً فقاعياً»، من الممكن أن تنهار قيمتها في أي وقت.