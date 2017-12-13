ارتفاع أسعار الكاكاو في 2018 وسط توقعات بانخفاض الإنتاج

جوهانسبرج (د ب أ)

يتوقع مراقبون انخفاض إنتاج الكاكاو العام المقبل، وارتفاع أسعاره نتيجة لذلك. وقالت ميشالا كول، خبيرة شؤون المواد الخام لدى مصرف «كوميرتس بنك» الألماني، إن ثبات الطلب على الكاكاو وضعف المعروض منه سيزيد أسعاره مجدداً. وحسب توقعات البنك، فإن أسعار الكاكاو سترتفع العام المقبل من 1900 دولار لطن حبوب الكاكاو حالياً إلى 2300 دولار.

وتوقع خبراء مصرف «دويتشه بنك» أن يبلغ سعر طن حبوب الكاكاو 2046 دولاراً أواخر العام المقبل. وقالت كول: «نحن متفائلون بأن يتجاوز سعر الكاكاو على المدى القصير حاجز 2000 دولار». غير أن كول توقعت في الوقت ذاته ألا يشعر المستهلكون بهذه الزيادة بشكل محسوس، وذلك لأن الكاكاو يمثل جزءاً صغيراً من التكاليف النهائية لمنتجات الشوكولاتة، بالإضافة إلى أن الكاكاو كان أغلى ثمناً منذ ذلك بالفعل حيث بلغ سعر الطن من حبوب الكاكاو 3200 دولار في المتوسط عام 2014.

وتراجع سعر الكاكاو منذ ذلك الحين بسبب ارتفاع محصوله. وحسب خبراء مصرف كوميرتس بنك، فإن سعر الكاكاو سجل مطلع الصيف الماضي أدنى مستوى له على مدى عشر سنوات، حيث تراجع سعره إلى 1800 دولار.

وبلغ حجم محصول حبوب الكاكاو في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، في آخر موسم للكاكاو أكثر من مليوني طن، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضحت كول أن ساحل العاج تتوقع أن يتراجع إنتاجها من الكاكاو هذا العام 1.7 إلى 1.9 مليون طن. كما توقعت المنظمة العالمية للكاكاو (ICCO) هي الأخرى أن يتراجع محصول الكاكاو.