الأردن يتوقع استمرار تحسن السياحة

عمان (رويترز)

يتوقع الأردن تحسناً في القطاع السياحي العام المقبل، بعد زيادة أعداد السياح من أسواق جديدة مثل روسيا والصين، مما ساهم في تعافي القطاع بعد تأثره سلباً منذ تفجر موجة الانتفاضات والقلاقل السياسية في المنطقة.

وقال عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، أمس، إن من المتوقع نمو أعداد سياح المبيت القادمين للمملكة 15% العام المقبل مع عودة أسواق مهمة مثل السوق الروسية والصينية والأسترالية. وأضاف، في مقابلة مع رويترز، أن برامج تحفيزية لرحلات الطيران العارض ساهمت في زيادة أعداد السياح الروس بمدينة العقبة الساحلية، خصوصاً بعد الحظر الروسي على الرحلات الجوية إلى مصر والذي حول بعض السياح إلى الأردن، وبخاصة من كانوا يزورون شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وارتفعت أعداد السياح الروس في الأحد عشر شهراً الأولى من العام 39% إلى 62 ألف سائح، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتتحسن السياحة في الأردن تدريجياً منذ بداية العام الماضي مع فتح أسواق جديدة بعد تضررها وسط موجة الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة، وتراجعت في خضمها أعداد السياح بنسب عالية، ولاسيما المجموعات الأوروبية.

وأكد عربيات على أن المجموعات السياحية التي تشكل عصب السياحة في المملكة ارتفعت 46% في الأحد عشر شهراً الأولى. وزادت أعداد السياح الصينيين في الأحد عشر شهراً 56% على أساس سنوي إلى 52 ألف سائح بحسب عربيات. ولفت إلى أن السياح الصينيين يفضلون زيارة ما يسمى بالمثلث الذهبي «البتراء ووادي رم والعقية» إلى جانب البحر الميت.

وقال: «بدأنا نلاحظ رجوع السياحة الأسترالية بقوة للمملكة، وننوي التركيز عليها في 2018 بعقد اتفاقيات مع شركات طيران إماراتية وأسترالية». وقال إن الترويج الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي كان له دور كبير في ارتفاع أعداد السياح مجدداً. وقال عربيات: «مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في وضوح الصورة أمام السائح فلم يعد ينظر إلى المنطقة العربية ككل، وأصبح يميز أن الأردن تشهد أمناً واستقراراً».