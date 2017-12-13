«أوبك» تتوقع توازن سوق النفط أواخر 2018 مع تقلص تخمة المعروض

عواصم (رويترز)

تتوقع منظمة أوبك توازن سوق النفط العالمي بحلول أواخر 2018، في الوقت الذي يقلص فيه اتفاقها مع منتجين آخرين على خفض الإنتاج فائض مخزونات النفط، حتى في الوقت الذي تضخ فيه الولايات المتحدة ومنتجون آخرون خارج المنظمة المزيد من الخام.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري تقديراتها للطلب العالمي على نفطها في 2018 بمقدار 270 ألف برميل يومياً إلى 33.15 مليون برميل يومياً، لأسباب من بينها ارتفاع الإمدادات الأميركية. لكن المنظمة، التي تضم 14 دولة منتجة للخام، قالت إن إنتاجها من النفط في نوفمبر الماضي، وفقاً لتقدير مصادر ثانوية، تراجع عن الطلب المتوقع في 2018 إلى 32.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 133 ألف برميل يومياً بالمقارنة مع أكتوبر.

وقالت أوبك في التقرير: «سيؤدي هذا إلى خفض آخر لفائض المخزونات العالمية، وصولاً إلى سوق متوازن بحلول أواخر 2018».

ويجرى تداول أسعار النفط عند نحو 64 دولاراً للبرميل بالقرب من أعلى مستوى منذ 2015 بدعم من الجهود التي تقودها أوبك والإغلاق المفاجئ لخط أنابيب نفط بريطاني. ومازال سعر الخام يقل نحو النصف عن مستواه في منتصف 2014.