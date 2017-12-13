بنك الصين يقدم خدمات مصرفية لشركات «خليفة الصناعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مدينة خليفة الصناعية مذكرة تفاهم مع بنك الصين المحدود للترويج للخدمات المشتركة التي تعود بالفائدة على الشركات والمستثمرين من دولة الإمارات وخارجها.

وتندرج المذكرة في سياق المشاريع التي يجري تطويرها تحت مظلة مبادرتي «الحزام والطريق» و«طريق الحرير البحري»، وسيعمل بنك الصين المحدود فرع أبوظبي بموجبها على تقديم خدمات مصرفية، مثل القروض والتمويل التجاري وحسم القضايا المالية المتعلقة بالتجارة الدولية والتخليص بالدرهم الإماراتي، للشركات المحلية والصينية والدولية التي تستثمر في مدينة خليفة الصناعية.

وجاء الإعلان عن إبرام الاتفاقية خلال لقاءات عمل ترويجية قامت بها مدينة خليفة الصناعية في مدينتي شنغهاي وغوانزو الصينيتين، لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الصينية التي تتطلع للاستثمار في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، التي تعتبر أكبر منطقة حرة من نوعها في الشرق الأوسط.

وعبر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، عن سعادته بإبرام الاتفاقية، وقال «ستعود الخدمات المشتركة التي تتيحها منطقة خليفة الصناعية وبنك الصين بمنافع كبيرة على الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تستثمر بدولة الإمارات، خاصة في مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم المناطق الصناعية في العالم».من جانبه، قال جاو تزيمونينج، المدير العام لبنك الصين المحدود أبوظبي «تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين في تعزيز مبادرة الحزام والطريق، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع جمهورية الصين لتعزيز الاستراتيجيات في هذا المجال.