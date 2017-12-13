حسام عبدالنبي (دبي)

تسجل أسواق التأمين في دولة الإمارات أسرع نمو سنوي بنسبة 12.1% خلال الأعوام 2016 – 2021، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي، مرجعاً ذلك لتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، وبالإضافة إلى تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي في دعم النمو في البلدين.

وذكر التقرير أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي أسهم في زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يؤدي التطبيق التدريجي لمثل هذا القانون في باقي دول مجلس التعاون الخليج إلى تحفيز نمو القطاع، لأن شركات التأمين الصحي تستحوذ على 40% من سوق التأمينات العامة في منطقة الخليج.

وقدر التقرير معدل النمو في سوق التأمين بسلطنة عمان بنسبة 12.1%، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بنسبة نمو سنوي متوقعة بـ 10.5%.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن التصنيفات السوقية لكل من الإمارات وسلطنة عمان من غير المتوقع أن تتغير حتى عام 2021.