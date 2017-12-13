دبي (الاتحاد)

يعتزم مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة «أكور للفنادق» للضيافة، تطوير فندق «25hours» للمرة الأولى خارج أوروبا، تحت اسم «25hours دبي»، بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجانبين. ويتوقع افتتاح الفندق الذي يضم 434 غرفة بحلول 2020، ويُعدّ الفندق هو الأكبر ضمن سلسلة فنادق «25hours» حول العالم، ويقع في مشروع «ون سنترال».

وقال مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري: «إن ون سنترال يبرز مكانة دبي كمدينة عالمية ومتطورة، ومركز للتجارة والأعمال، يُمكّن الشركات من توسعة أعمالها التجارية على المستوى الإقليمي، ويوفّر نمط حياة راقٍ ومرافق ترفيهية وخدمات فندقية وضيافة، ويدعم جهود مركز دبي التجاري العالمي بقطاع المعارض والمؤتمرات، كما أن مفهوم فندق 25hours دبي يعكس استراتيجيتنا في اختيار شركائنا الذين يعملون معنا لزيادة أعداد سائحي الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي أمام الشركات العالمية والإقليمية».

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «25hours» كريستوف هوفمان: «مدينة دبي كانت الموجهة المقررة لإقامة الفندق خارج أوروبا، وسيكون الأكبر ضمن سلسلة فنادقنا، ليعكس روح المدينة ومكانتها العالمية». وقال أوليفييه جرانيه، المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «أكور» الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن فندق 25hours دبي لن يكون مجرد علامة مهمة فقط، وإنما أيقونة بين فنادق الشرق الأوسط».