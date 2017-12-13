برنامج النخبة يستقطب المؤتمرات العالمية إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس الأول، برنامج النخبة الذي يندرج ضمن مبادرات مكتب أبوظبي للمؤتمرات الهادفة إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً ومتقدماً لصناعة فعاليات الأعمال.

حضر حفل الإطلاق - الذي أقيم في جزيرة نوراي بأبوظبي - سيف غباش مدير عام الدائرة، وسلطان الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة في الدائرة وعدد من أعضاء النخبة.

ويضم البرنامج أعضاء النخبة من خبراء أكاديميين وعلماء وباحثين ومتخصصين في جميع المجالات، وأطباء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال سيضعون استراتيجيات تعاون تطوير العطاءات الرامية إلى زيادة عدد المؤتمرات الدولية التي تعقد في العاصمة أبوظبي.

وقال سيف سعيد غباش إن انطلاق برنامج النخبة في مكتب أبوظبي للمؤتمرات يأتي ضمن سعي الدائرة إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة في الإمارة، حيث تنظر الدائرة للقطاع السياحي خاصة قطاع سياحة الأعمال باعتباره القوة الداعمة نحو التحول إلى الاقتصاد البديل بفضل قدرته على تنويع الموارد وتنمية اقتصاد المعرفة.