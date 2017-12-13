«مجموعة أبراج» تبرمُ اتفاقاً نهائياً للاستثمار في «اتصالات تونس»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «مجموعة أبراج» اتفاقاً نهائياً لشراء حصة الأقلية في شركة «اتصالات تونس» أكبر مزود لخدمة الاتصالات في تونس، من خلال صناديقها. وستقوم «أبراج» بشراء الحصة من شركة «الإمارات الدولية للاتصالات المحدودة». وسيجري إتمام الصفقة بمجرد الحصول على موافقة الحكومة، إضافة إلى الموافقة على الشروط المتعارف عليها. وسيمثل استثمار «أبراج» في «اتصالات تونس» الاستثمار الأكبر على الإطلاق في مجال الأسهم الخاصة، ما يعكس ثقة «أبراج» في إمكانات شركة «اتصالات تونس» والاقتصاد التونسي.

وتقدم «اتصالات تونس» خدماتها لأكثر من 5 ملايين عميل، وتمتلك بنية تحتية حديثة تعمل وفق هيكل من الشبكات الثابتة والألياف التي تمكن من الاتصال بأوروبا وأفريقيا وآسيا، فضلاً عن توفير أوسع تغطية لخدمات الجيل الثالث والرابع «3G و4G» في البلاد. وحققت مركزاً تنافسياً مميزاً لريادتها في مجال خدمات خطوط الصوت الثابت والنطاق العريض الثابت في السوق التونسي.

وتعد «اتصالات تونس» أحد أكثر الشركات حيوية في المنطقة، نظراً لإجراء العديد من عمليات الاستحواذ التي ساعدت على نموها، حيث تمتلك أصولاً في مالطا وقبرص وموريتانيا. وفي مالطا، تمتلك الشركة المشغّل الرئيس الذي يقدم خدمات متعددة مثل خدمات الهاتف الثابت، والمتحرك، وخدمات النطاق العريض. ومن خلال فروع شركة «جو» للاتصالات المالطية في قبرص، تمكنت شركة «اتصالات تونس» من تحقيق مركز الريادة في مجال الكابلات على مستوى قبرص.

ويصل معدل انتشار استخدام الهواتف المتحركة في تونس إلى 132%، كما تشهد البلاد طلباً متزايداً على بيانات الهاتف المتحرك والنطاق العريض الثابت، ويعود السبب في ذلك إلى إطلاق 3 تراخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع (4G) من قبل الحكومة التونسية في عام 2016 ما حفز استهلاك البيانات. ووفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات التونسية، ارتفع استهلاك بيانات الهاتف المتحرك بنسبة 30% في أغسطس 2017 مقارنة بالعام السابق، كما زادت الاشتراكات في خدمة الخط الثابت (ADSL) بنسبة 9% خلال نفس الفترة. ومن المتوقع استمرار سوق الاتصالات التونسي في النمو بسبب زيادة استهلاك البيانات الناتج عن الزيادة في انتشار الهواتف الذكية، والتطبيقات التي تمكن الأفراد من مشاهدة التلفاز دون الحاجة إلى الاشتراك بالبث التلفزيوني أو الكابل، والتجارة الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، والبث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت، أو تلفاز 4K، إضافة إلى تقنيات أخرى.

وقد قامت «أبراج» بالشراكة مع فريق إدارة شركة «اتصالات تونس» وحكومة تونس، بوضع استراتيجية تعمل على تعزيز مكانة الشركة لتصبح رائدة في مجال الاتصالات على مستوى منطقة البحر المتوسط. ومن خلال إدارة شركة «اتصالات تونس» ومهارات موظفيها، ستساعد «مجموعة أبراج» الشركة في تطوير تجربة خدمة العملاء، وتقنيات الجيل الرابع، إضافة إلى تكنولوجيا (LTE) لتلبية الطلب المتزايد في السوق.

وقال أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي ورئيس الاستثمارات في مجموعة أبراج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تعد هذه الصفقة خطوة مهمة لشركة «أبراج»، فهي تمثل أول استثمار للشركة بقطاع الاتصالات، فضلاً عن أنها تمثل عاشر عملية استثمار لنا في تونس. ويشهد قطاع الاتصالات التونسي نمواً هائلاً نتيجة لدعم السياسات الحكومية وتوفر الاقتصاد الغني بالإمكانات. إن شراكتنا مع «اتصالات تونس» تعني الشراكة مع أهم الجهات الرائدة في هذا القطاع الحيوي، حيث تتمتع «اتصالات تونس» بمركز يتيح لها الحصول على حصة أكبر في السوق وتعزيز مكانتها في تونس وخارجها».