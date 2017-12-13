«أدنوك» تعزز سيولة التداولات في سوق أبوظبي

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنعش إدراج شركة أدنوك للتوزيع السيولة في أسواق الأسهم المحلية وقفزت قيم التداولات إلى 828 مليون درهم، في الوقت الذي قفز سعر سهم أدنوك في أول يوم تداول له في السوق.

ودعمت شركة أدنوك للتوزيع و«طاقة» تماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بعدما ارتفع سهم الوافد الجديد بنسبة 6%، فيما ارتفع سهم شركة طاقة بأكثر من 3%.

وتماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، لتشهد الأسهم القيادية المدرجة ضغوط بيع ساهمت في تراجع مؤشر سوق دبي المالي، فيما نجح مؤشر سوق أبوظبي في الإغلاق بالمنطقة الخضراء، بالتزامن مع ارتفاع مستويات سيولة الأسواق خصوصاً مع انتعاش تداولات سوق أبوظبي التي شهدت زخماً بعد إدراج سهم «أدنوك للتوزيع».

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، نحو 828.3 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتداول على أكثر من 385 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7690 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 24 سهماً، فيما تراجعت أسعار 24 سهماً، وظلت أسعار 17 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.