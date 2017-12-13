المركزي: %6.2 فائض الحساب المالي الحكومي الموحد للإمارات في النصف الأول لـ 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حقق الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات فائضا بلغت نسبته 6.2% تعادل 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، نتيجة تحقيق إجمالي إيرادات حكومية بالدولة بلغت قيمتها 282.5 مليار درهم مقارنة مع نفقات بلغت قيمتها 266 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ويأتي ذلك رغم أن النفقات الحكومية في النصف الأول من العام الجاري، زادت بنسبة 29.5% مقارنة مع النصف الأول من 2016، إلا أن الفائض تحقق نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 50% خلال الفترة نفسها.

إلى ذلك، ارتفعت تدفقات التحويلات المالية للعمال المقيمين بالدولة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 لتصل إلى 121.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.1% أو ما يعادل 2.5 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 حيث بلغت 118.6 مليار درهم وبلغت التدفقات من تحويلات العاملين للخارج التي تم تسويتها فقط من خلال شركات الصرافة 90.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بزيادة 2.3% أو 2.1 مليار درهم مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وبلغت تدفقات التحويلات المالية للعمال في الربع الثالث من عام 2017 نحو 43.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.1% أو ما يعادل 5.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 حيث بلغت 37.9 مليار درهم. وبلغت تدفقات تحويلات العاملين للخارج التي تم تسويتها فقط من خلال دور الصرافة 31 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017 بزيادة قدرها 7.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من عام 2016.

ووفقا لتقرير المصرف المركزي، فقد كانت دولة الهند أهم مقصد لتحويلات العمال خلال الربع الثالث من عام 2017 واستحوذت على 35.7% من إجمالي تحويلات العمال من الدولة للخارج. وهذه الحصة العالية تتوافق مع وجود نسبة كبيرة من المقيمين بالدولة من المغتربين من الهند. ووفقا للإحصاءات المؤرخة في أكتوبر 2008 المتوفرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن 82.7 في المائة من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينتمون إلى بلدان غير عربية آسيوية تشمل الهند. وكانت البلدان الخمسة الأهم في حصة التدفقات الخارجة من التحويلات هي بالاضافة إلى الهند كل من باكستان 8.7% والفلبين 6.7% ومصر 4.8% والولايات المتحدة 4.1%. ووفقا للبيانات فإن 72% من تدفقات التحويلات المالية للعاملين في الربع الثالث من عام 2017، تمت من خلال دور الصرافة و28% من خلال البنوك. ويمثل إجمالي تدفقات التحويلات المالية للعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 121.1 مليار درهم ما نسبته 75.3% من إجمالي التحويلات الخارجية المقدرة في ميزان المدفوعات الإماراتي للعام بأكمله لعام 2016 حيث بلغت 160.8 مليار درهم.

وبلغ معدل النمو السنوي للتحويلات المالية في الربع الثالث من عام 2017 نحو 14%.