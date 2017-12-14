عملة رقمية للتداول بين الإمارات والسعودية

بسام عبد السميع (أبوظبي)

كشف معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بصدد إصدار عملة رقمية جديدة للتداول بين البلدين يجري دراستها حالياً بالتشاور بين المصرف المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد السعودي، موضحاً أن المرحلة التجريبية للمشروع بعد الانتهاء من دراستها ستكون في التعاملات المالية بين المصرف المركزي والبنوك المحلية على أن يتم تطويرها لاحقاً لتكون وسيلة للدفع بهدف تعزيز المعاملات المالية.

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية في أبوظبي، أن المركزي الإماراتي بصدد تولي مشروع مشترك مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستخدام تكنولوجيا بلوك تشين (block chain)، في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين الذي سوف يتضمن إصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين البلدين، مضيفاً أنها المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاعتماد هذه التقنيات.

وأعرب المنصوري على هامش انعقاد اللقاء السنوي الثالث عشر بين صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل المصرفية، عن أمله أن يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة.

وأكد أنه لا تأثير لضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل بواقع على 5% على السلع والخدمات، على النشاط المصرفي بالدولة.