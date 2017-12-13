أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول ندوة بعنوان «تأثير ضريبة القيمة المضافة على حوكمة الشركات».

ويأتي تنظيم الندوة ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوعية المستثمرين بمدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على حوكمة الشركات، والعمل على تطوير الاقتصاد المحلي، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في تطبيق قواعد الحوكمة.

وشهد الندوة نحو 150 شخصاً يمثلون عدداً كبيراً من مؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي.

وتناولت عدداً من المحاور التي تم مناقشتها وتضمنت النتائج التي ترتبت على حالة عدم الالتزام «المسؤوليات المالية، الإجراءات القضائية، الغرامات المالية والسجن في بعض الأحيان، الخسائر المالية، ضعف وتراجع التنافسية، التشويش على الأعمال».