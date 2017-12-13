سلطة دبي للخدمات المالية تستضيف عمدة لندن

دبي (الاتحاد)
استضافت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، الدرمان تشارلز بومان عمدة مدينة لندن خلال جلسة تواصل تم تنظيمها، بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز. وجمع الحدث المدققين المسجلين في سلطة دبي للخدمات المالية وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز وأطراف معنية أخرى.
وحضر الجلسة ما يزيد على 100 شريك استراتيجي. وتشكل هذه الجلسة جزءًا من جولة عمدة لندن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة الخليج. وألقى عمدة لندن كلمة خلال الحدث الذي حمل عنوان «فهم أثر التكنولوجيا في مجال التدقيق والتمويل»، مسلطًا الضوء على مستقبل مدينة لندن ما بعد مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتكنولوجيا المالية.
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