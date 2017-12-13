صندوق لبناء تصنيع أشباه الموصلات بالهند يخضع لأنظمة « أبوظبي العالمي»

دبي (الاتحاد)

أطلق صندوق أبوظبي العالمي، وصندوق «نكست أوربت فنتشرز» لتصنيع وتصميم الأنظمة الإلكترونية، صندوقاً بـ 2 مليار دولار لبناء منظومة تصنيع أشباه الموصلات والإلكترونيات في الهند.

وتأسس «نكست أوربت فنتشرز» حديثاً ضمن اختصاص سوق أبوظبي العالمي. وللمرة الأولى يخضع صندوق مقره الهند، وتمويله من مستثمرين في دول الخليج لأنظمة جهة تنظيمية خارجية، وهي سوق أبوظبي العالمي، لتعزيز مستوى الثقة بين أوساط المستثمرين المحليين والإقليميين.

وسيتم جمع 1.5 مليار دولار من المنطقة كصندوق رافد لـ«نكست اوربت فنتشرز» لتصنيع وتصميم الأنظمة الإلكترونية، وتم بالفعل تأمين مبلغ 500 مليون دولار المتبقية من خلال صندوق «أوربت نكست فنتشرز II» عبر تحالف من المستثمرين، بمن فيهم الحكومة الهندية وكبار الأثرياء.

وستكون مجموعة «آي بي إم سي» للتمويل، شركة الخدمات المالية القائمة في الإمارات، مدير الطرح لصندوق «نكست اوربت فنتشرز» لتصنيع وتصميم الأنظمة الإلكترونية.

يذكر أن «نكست أوربت فنتشرز» وقّع خلال العام المنصرم مذكرات تفاهم مع كبار المزودين التقنيين ومنهم «يو إم سي» (تايوان) و«إيه إم دي» (الولايات المتحدة) و«تاور جاز» (الولايات المتحدة) و«سنتروثيرم بي» في (ألمانيا) للحصول على الرخص التقنية لمشاريعه الصناعية.

وقال المؤسس والشريك الإداري لصندوق «نكست أوربت فنتشرز II» أجاي جالان «قدّمنا في أغسطس 2017 مقترحنا لمشاريع التصنيع المخطط لها إلى الحكومة الهندية ووزير الدولة لتقنية المعلومات والإلكترونيات، ونحن حالياً في مرحلة متقدمة من المناقشات للحصول على موافقة مبدئية لتلك المشاريع». كما تجري المفاوضات حالياً مع ولايتي أندرا براديش وغوجارات في الهند لتأمين الأراضي اللازمة للمشروع. وأضاف جالان«بخلاف الاستثمارات المنفصلة، يركّز نكست أوربت فنتشرز II على تطوير سلسة القيمة المتكاملة في تجمع قوامه 2000 فدان، ما يخلق منظومة مزدهرة من الاستثمارات الداعمة». ويهدف المشروع لتشييد البنية التحتية المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الهندية سريعة النمو على السلع والقطع الإلكترونية.

وقال رئيس المجلس الاستشاري لصندوق نكست أوربت فنتشرز II، سانجيف تانيجا«يعدّ مصنع أشباه الموصلات مشروعاً في غاية التعقيد، يعتمد على 3 عوامل بالغة الأهمية هي رأس المال والتقنية والدعم الحكومي. وتمكن صندوق نكست أوربت فنتشرز من تأمين تلك العناصر الثلاثة، وها هو الآن يتقدم سريعاً باتجاه التنفيذ»، وتجدر الإشارة إلى أن تانيجا عمل مع كل من مختبرات إيه تي اند تي بيل لابس، كادنس وألكاتل لوسنت، ليجلب إلى الفريق سنوات من الخبرة في المجال».