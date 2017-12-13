طحنون بن زايد يفتتح مقر «أبوظبي الأول» الرئيس بالعاصمة



تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) افتتح بنك أبوظبي الأول مقره الرئيس في مجمع الأعمال بمنطقة منتزه خليفة في أبوظبي خلال فعالية خاصة أقيمت بمشاركة الإدارة العليا. وقام سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، بالكشف عن حجر الأساس خلال افتتاح المقر الرئيس الجديد للبنك جنباً إلى جنب مع عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وعدد من موظفي البنك. واختتمت الفعالية بجولة عامة في الفرع. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم.