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«مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي» يدخل الكهيف بعروضه وثيماته

شعريات البادية تخرج من «العلبة الإيطالية»
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تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017

عصام أبو القاسم

تحتفل الشارقة مساء اليوم (الخميس 14 ديسمبر) باستقبال الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الصحراوي، وهو مهرجان يستمد خصوصيته، ليس فقط من اختياره لمكانٍ فريد، وهو صحراء منطقة الكهيف، كفضاء لعروضه، ولكن ثمة أيضاً ثيماته أو موضوعاته المستلهمة هي الأخرى من بيئات صحراوية تنتشر في مشرق الجغرافية العربية ومغربها.

بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاقته، يبدو من المناسب والمهم، أن نقف على أبرز الأفكار والرؤى التي طرحته أو بلورته تجربة هذا المهرجان الذي بدا، منذ دورته الأولى، مثيراً للأسئلة والنقاشات بين العديد من المسرحيين وفي منابر عدة.

فضاء ومزاج

بحسب وثائق المهرجان، فلقد جاء تأسيسه استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لا كمناسبة سنوية لالتقاء العروض المسرحية العربية المنتجة حديثاً فحسب، ولكن كمشروع فني وثقافي للتطوير والإضافة إلى ما عرفه المجال المسرحي العربي من محاولات وتجارب للتجديد والتحديث في الأدوات والرؤى وطرائق العمل.

وقد ظهر المهرجان جديداً كل الجدة، ومغايراً مغايرة تامة، مقارنة بسواه من تظاهرات المسرح العربي، بين الأمس واليوم، ليس فقط لكونه اقترح مكاناً للعروض غير «العلبة الإيطالية»، أو لمقاطعته «الفضاء المغلق» الذي تمثله الصالة المسرحية، وانفتح على «الهواء الطلق» الذي يمثله المجال العام، لا. فلقد نبعت جدة المهرجان وتحققت مغايرته، من اقتراحه «الصحراء»، على وجه التحديد، بناسها ورمالها وكثبانها وسردياتها وأساطيرها، إلخ.. كفضاء ومزاج.. وكموضوع أيضا لعروضه!

وبقدر ما منحه هذا التوجه من طابع خصوصي للمهرجان، إلا أنه لم يخل، بالطبع، من تحديات تقنية، بخاصة بين صنّاع العروض الذين اعتادوا على العمل بتجهيزات فنية وأدائية، للإضاءة والتلوين والصوت والحركة، لا تتوافر إلا في خشبات وصالات العروض المسرحية التقليدية، التي طورتها حركة الصناعة الأوروبية وبلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، وهم أيضا اعتادوا على نماذج محددة من الموضوعات والقصص والحبكات المسرحية، مستوحاة في أغلبها من المجتمع المديني وتحولاته وهزّاته، وفي حالات نادرة توجهوا إلى البيئات القروية وقاربوا أحوالها! ... المزيد
     
 

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