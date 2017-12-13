تويتر تضيف خاصية جديدة للربط بين سلسلة من التغريدات

أ ف ب

بات بإمكان مستخدمي "تويتر" المتحمسين المعتادين على رشقات التغريدات حول موضوع واحد أن يربطوا بين سلاسل التغريدات هذه لتشكيل مجموعة يمكن رؤيتها بالكامل.

وكشفت شبكة التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، هذه الخاصية التي سمتها "إضافة تغريدة أخرى" للسماح بتشكيل سلسلة من التغريدات يمكن رؤيتها بالتزامن.

وقال ساسانك لاريدي مدير المنتجات لدى "تويتر" في مدونة، "لاحظنا قبل سنوات أن الناس يشكلون مجموعات من التغريدات بشكل ابتكاري لتشاطر المزيد من المعلومات أو رواية قصة أطول".

وأضاف "نهجنا الجديد الذي سمي +ثريدينغ+ طريقة مبتكرة لعرض مجموعة من الأفكار المؤلفة من عناصر مترابطة إلا أنها منفصلة".

وغالبا ما يتم اللجوء إلى "عواصف التغريدات" (تويتستورم) لالتفاف على الحجم المحدد للتغريدة الذي انتقل قبل فترة قصيرة من 140 حرفا إلى 280.

وأوضحت "تويتر" أن الخاصية الجديدة ستوضع في الخدمة في الأسابيع القليلة المقبلة.