تواصل الاحتجاجات العربية والدولية المنددة بقرار ترامب

عواصم (وكالات)

تواصلت الاحتجاجات والوقفات التضامنية في العديد من دول العالم، دعماً للقدس، وتنديداً بالقرار الأميركي بشأنها، وذلك لليوم السابع على التوالي. فقد أعلن رئيس البرلمان المغربي، الحبيب المالكي، رفض البرلمان بهيئتيه «النواب» والاستشارية للقرار الأميركي الأخير بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، قائلاً بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة جمال الشوبكي، إن القرار الأميركي «منفرد ويمس القضية الفلسطينية في الصميم، وحقوق الشَّعْبِ الفلسطيني، والحقوقَ الدينيةَ والروحيةَ والعقائديةَ للمسلمين والمسيحيين كافَّة في مقدساتهم داخل القدس الشريف، وأن العالم أمام قرار فاقد الشرعية».

وشهد مقر سفارتي الولايات المتحدة في جمهوريتي تشيلي بيرو، وقفات تضامنية حاشدة نصرة للقدس، وتنديداً بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وشارك في الوقفات، مؤيدون ومناصرون للقضية الفلسطينية، وأبناء الجالية الفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الجدي لإسقاط هذا القرار، وأكدوا دعمهم الشعب الفلسطيني في نضاله حتى تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة. من جهتها، أكدت أوروغواي دعمها والتزامها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بفلسطين وقضية القدس، مشيرة إلى أن القرار الأميركي الأخير لا يساهم في تحقيق السلام والحل العادل والشامل بالشرق الأوسط.

ووقّع أكثر من 100 فنان حول العالم رسالة استنكار ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وفي رسالة بعثت إلى صحيفة «الجارديان»، قال الفنانون، ومنهم: مارك روفالو، وتيلدا سوينتون، وبيتر جابرييل، وروجر ووترز، وفيفيان ويستوود، وجولي كريستي، وغيرهم، «إن خطوة ترامب تساعد على تحقيق ما تحاول إسرائيل فعله وهو محو الوجود الفلسطيني السياسي والثقافي من حياة مدينتهم».