الخوري: لا ضرائب جديدة بالدولة في المدى القريب

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أمس، أنه لا توجد ضرائب جديدة في دولة الإمارات في المدى المنظور، غير التي أعلن عنها وصدرت قوانين بشأنها وهي ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إنه لا يوجد أي توجهات حالياً لفرض ضرائب جديدة أخرى في الدولة، وأن منهجية فرض الضرائب الجديدة تحتاج لإجراء دراسات مستفيضة ومتعمقة، وهي دراسات نجريها عادة بشكل مبدئي».

وأضاف: «الوزارة أجرت دراسة امتدت لسنوات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى دراسات دورية متخصصة لمعرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، وتأكدنا قبل التطبيق أنها لن يكون لها تأثير على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية، كما أنها لن تؤثر على مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث إن نسبة الضريبة المعتمدة هي الأقل عالمياً».

وأشار إلى أن المستهدف هو وضع نظام ضريبي يدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ويمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات عالمياً.