الخوري: لا ضرائب جديدة بالدولة في المدى القريب

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أمس، أنه لا توجد ضرائب جديدة في دولة الإمارات في المدى المنظور، غير التي أعلن عنها وصدرت قوانين بشأنها وهي ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.
وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إنه لا يوجد أي توجهات حالياً لفرض ضرائب جديدة أخرى في الدولة، وأن منهجية فرض الضرائب الجديدة تحتاج لإجراء دراسات مستفيضة ومتعمقة، وهي دراسات نجريها عادة بشكل مبدئي».
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وأشار إلى أن المستهدف هو وضع نظام ضريبي يدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ويمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات عالمياً.