مشروع سينمائي سعودي مع «إيه.إم.سي»

الرياض (أ ف ب)

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الأميركية «ايه ام سي انترتينمنت القابضة»، أكبر مشغّل لدور السينما في العالم، غداة قرار الرياض رفع الحظر المفروض على دور السينما وإعادة فتحها أمام الجمهور. يتضمن الاتفاق، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم غير ملزمة، التعاون بين الصندوق و«ايه ام سي» من أجل «استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة».

وتعتبر شركة «ايه ام سي» مالكة العلامة التجارية «اوديون»، إحدى كبريات شركات الاستثمار في هذا المجال في العالم، وهي تتولى إدارة ألف دار سينما و11 ألف شاشة عرض سينمائي.