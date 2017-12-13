مفاجآت «جولدن جلوب» تصدم المخرجات

لوس أنجلوس (رويترز)

استبعدت المخرجات من فئات الإخراج في قائمة الترشيحات لجوائز جولدن جلوب التي أعلنت أمس الأول الاثنين، بينما أدى تعجل المخرج ريدلي سكوت لإعادة تصوير فيلمه «أول ذا ماني إن ذا وورلد» إلى ترشيح مفاجئ لبطله كريستوفر بلامر الذي حل محل كيفن سبيسي. وتم تجاهل جريتا جيرويج التي خاضت تجربتها الإخراجية الأولى في الفيلم الذي لاقى استحسان النقاد «ليدي بيرد» في فئة الإخراج التي ترشح فيها سكوت وجييرمو ديل تورو ومارتن ماكدوناه وكريستوفر نولان وستيفن سبيلبرج.

كما جرى تجاهل المخرجة باتي جنكينز التي أخرجت فيلم «وندر وومان» الذي حقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى المخرجتين دي ريس مخرجة الفيلم الدرامي «ماد باوند» وكاثرين بيجلو مخرجة فيلم «ديترويت».

وقال ماكدوناه الذي كتب وأخرج الفيلم الدرامي «ثري بيلبوردز أوت سايد إيبينج، ميزوري»: «بصراحة إنه أمر مشين.. أعرف أنه جرى تقدير سيناريوهات رائعة من تأليف نساء هذا العام، لكن ليس في مجال الإخراج، وربما يتغير هذا خلال الأوسكار».

وترشحت جيرويج (34 عاماً) عن سيناريو «ليدي بيرد»، الذي نال أيضاً ترشيحين في فئة أفضل ممثلة لبطلته سيرشا رونان، وأفضل ممثلة مساعدة للوري ميتكالف.