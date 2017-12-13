مقتل 100 حوثي بينهم قيادات في غارات التحالف بالخوخة

عدن، صنعاء (وام، الاتحاد)

بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، تواصل مقاتلات قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دك معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة القطابا شمال مدينة الخوخة على الساحل الغربي لليمن في معركة حاسمة تم خلالها تدمير قوات العدو الحوثي ومقتل العشرات منهم، أغلبهم قيادات حوثية إيرانية، وأسر المئات منهم، لتوجه قوات التحالف بذلك ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية.

وأكد مصدر مسؤول في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن عددا من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية لقوا مصرعهم بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، ليصل عددهم إلى أكثر من 100 قتيل، أغلبهم قادة ميدانيون، منهم المدعو علي محمد سليمان حليصي ونادر حميد قاسم هيكل وآخر يكنى بـ«أبو مالك».

وقال إن طيران الأباتشي التابع لقوات التحالف والملقب بـ«الجنية السوداء» استهدف أمس الأول مجموعة تقدر بـ 15 طاقما كانت متجهة كتعزيزات للميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة حيس بقيادة مسؤول الإمداد القيادي المدعو منصور أحمد حمود جحاف المكنى بـ«أبو شيحة» وتم تدميرها بالكامل.

وأضاف أن طيران الأباتشي وجه ضربة موجعة لميلشيات الحوثي الإيرانية وجهت لرتل عربات تابعة لها كانت متجهة نحو جبهة حيس في عملية تعد الكبرى التي تعرضت لها الميليشيات الحوثية وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققته القوات في تحرير مدينة الخوخة بالكامل وتتجه شمالا على الساحل الغربي لليمن.