بيونسيه تتصدر «بيلبورد» بعد غياب 9 سنوات

نيويورك (أ ف ب)

وضعت النجمة بيونسيه حداً للعنة تلاحقها منذ سنوات، بتصدر تصنيف أغنيتها الثنائية مع إد شيران «بيرفيكت» تصنيف «بيلبورد» لأفضل مئة أغنية.

وقد حمّلت الأغنية 181 ألف مرة في الأسبوع الموسيقي الذي انتهى الخميس الماضي.

وهي المرة الأولى في تسع سنوات التي تتصدر فيها المغنية الأميركية التصنيف منذ أغنية «سينجل ليديز» التي صدرت عام 2008.

إلا أن هذه المدة الفاصلة ليست بقياسية، إذ إن المغنية الأميركية شير تصدرت التصنيف عام 1974 مع «دارك ليدي» وانتظرت 25 عاماً بعد ذلك، لتعود إلى صدارة الترتيب بفضل «بيليف» مطلع عام 1999.

ومع ألبومها الأخير «ليمونايد»، الذي طرحته أولاً عبر خدمة «تايدل»، منصة البث الموسيقي التدفقي التي يملكها زوجها، اختارت بيونسيه سبيلاً تجريبياً أكثر.

كما أطاح فريق «يو تو» بالمغنية تايلور سويفت من على قمة قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات الغنائية مبيعاً في الولايات المتحدة بألبومه الجديد «سونجس أوف إكسبيرينس»، ليصبح ثامن ألبوم للفرقة الأيرلندية يتصدر القائمة، حيث سجلت مبيعاته 185 ألف نسخة في أسبوعه الأول.