للمرة الأولى.. تركيب ساقين اصطناعيتين لكلب

بانكوك (د ب أ)

قالت جمعية خيرية لرعاية الحيوانات، أمس الثلاثاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إن كلباً تايلاندياً أصبح الأول في العالم الذي يحصل على ساقين اصطناعيتين بتقنية عالية وشفرات من المواد نفسها التي تستخدم للعدائين المشاركين بأولمبياد المعاقين (الألعاب البارالمبية)». تم تركيب الساقين للكلب «كولا»، وهو كلب تايلاندي مختلط السلالة، عمره عامين، في أول ديسمبر الجاري، وبدأ يركض بعد ذلك بخمس دقائق فقط، وفقاً لما ذكرته مؤسسة «سوي دوج» الخيرية في جزيرة بوكيت. وقال مؤسس الجمعية الخيرية، جون دالي: «إننا سعداء للغاية لرؤية كولا يركض بساقيه.. إنه لأمر رائع أن نجده يلعب ويركض مثل بقية الكلاب».

وقال دالي: «إن كولا كان قد فقد ساقيه الأماميتين عندما كان عمره ستة أشهر، بعد أن قطعهما أحد سكان بانكوك بسيف غاضباً من لعق الكلب لحذائه».

وكانت زوجة دالي، وتدعى جيل التي فقدت ساقيها أيضاً منذ عشرة أعوام، قد تعاطفت بشدة مع كولا، وانتقلت به إلى منتجع بوكيت لإنقاذه. واتخذت جيل دالي التي كانت قد حصلت لنفسها على ساقين اصطناعيتين من معمل مختص في منتجع بوكيت، القرار، وطلبت من المعمل تجهيز ساقين اصطناعيتين لكلبها.