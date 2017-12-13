170 قتيلاً بمعارك قبلية جنوب السودان

جوبا (وكالات)
قتل أكثر من 170 شخصاً وأصيب نحو 200 آخرين خلال معارك بين قبائل الدينكا وروب وباكام المتنافسة في تربية الماشية، بمنطقة تبعد نحو 250 كيلومتراً شمال غرب جوبا عاصمة جنوب السودان، في الأسبوع الماضي.
وأكد النائب في ولاية البحيرات الكبرى داروي مابور تيني إعلان الحكومة حالة الطوارئ في المنطقة بما يشمل نشر جنود في المناطق التي تريد فيها السلطات دعماً لمواجهة المعارك.
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وقال شادراك بول ماتشوك، المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، إن انتشار الأسلحة يعقد جهود احتواء الصراع. وأضاف لرويترز:«السلاح المنتشر بين أيادي المدنيين سيسحب وسيجري نشر قوات هنا».
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