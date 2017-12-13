170 قتيلاً بمعارك قبلية جنوب السودان

جوبا (وكالات)

قتل أكثر من 170 شخصاً وأصيب نحو 200 آخرين خلال معارك بين قبائل الدينكا وروب وباكام المتنافسة في تربية الماشية، بمنطقة تبعد نحو 250 كيلومتراً شمال غرب جوبا عاصمة جنوب السودان، في الأسبوع الماضي.

وأكد النائب في ولاية البحيرات الكبرى داروي مابور تيني إعلان الحكومة حالة الطوارئ في المنطقة بما يشمل نشر جنود في المناطق التي تريد فيها السلطات دعماً لمواجهة المعارك.

وقال الناطق الرئاسي اتني ويك اتني: «إن حالة الطوارئ تهدف إلى وقف العنف»، مؤكداً أن المدنيين حوصروا في منازلهم بسبب المعارك العنيفة». فيما أكد وزير الإعلام المحلي بول ماشوك أنه تم إحراق 342 منزلاً وتشريد نحو 1800 شخص أرغموا على الفرار من قراهم.

وقال شادراك بول ماتشوك، المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، إن انتشار الأسلحة يعقد جهود احتواء الصراع. وأضاف لرويترز:«السلاح المنتشر بين أيادي المدنيين سيسحب وسيجري نشر قوات هنا».

وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن قواتها تساعد في إزالة حواجز طرق، كانت الجماعات المتناحرة أقامتها، في محاولة لفتح طرق للحركة والتجارة.