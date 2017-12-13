القوات الأفغانية تستعد لشن هجوم ضد «داعش»

كابول (أ ف ب)

تستعد القوات الأفغانية لشن هجوم واسع النطاق ضد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يضم مقاتلين أجانب بينهم فرنسيون في شمال أفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري «نعد لعملية ضد داعش في ولايات ساريبول وفرياب وجوزجان»، وأضاف «نعلم أن هناك مقاتلين أجانب لكننا سنقضي عليهم أيا كانت جنسياتهم».

وأكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أن مجموعة من الفرنسيين من بينهم نساء يرافقهم مترجم طاجيكستاني وصلوا بين مطلع وأواسط نوفمبر إلى منطقة معزولة من ولاية جوزجان. وأشار حكام الولاية ومنطقة درزاب وأيضا سكان قرى مجاورة إلى وصول جزائريين بعضهم يتكلم العربية والفرنسية». وانضم هؤلاء إلى معسكر تدريب يضم 200 شخص بالقرب من قريبة بيبي مريم هم «خليط من العرب والأوروبيين والسودانيين والباكستانيين»، بالإضافة إلى شيشانيين وأوزبكستانيين.

والى جانب منطقة زرداب فان الإرهابيين أقاموا في منطقة مجاورة بجنوب غرب إقليم جوزجان. وبحسب الناطق الذي أكد انه سمع عن هجوم قريب جدا للجيش فإن حوالى أربعين من المقاتلين الأجانب يجندون بعض السكان المحليين ويدربونهم على القتال في زرداب.