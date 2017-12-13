تونس: مقتل جندي واعتقال 5 إرهابيين

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

قتل جندي تونسي، وأصيب ستة آخرون بجروح في انفجار لغم في منطقة الشعانبي الجبلية بولاية القصرين، حيث يتحصن إرهابيون. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، «إنه أثناء عملية تمشيط عند جبل الشعانبي الاثنين سقط احد الجنود قتيلا، وأصيب ستة آخرون بجروح في انفجار لغم»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، اعتقال عنصر إرهابي عمره 27 عاما في منطقة الحرس بالمنيهلة من محافظة أريانة في تونس العاصمة، وقالت إن العنصر الموقوف اعترف بعد التحري معه بتعمّده تنزيل صور إرهابيين في بؤر التّوتّر وتدوينات تحرّض على الإرهاب وتمجّد تنظيم «داعش» على حسابه الخاص في «فيسبوك». كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس بمدينة جندوبة من إيقاف 4 إرهابيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما.

إلى ذلك، تمحور اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس حول اتفاق إطاري بين البلدين لمكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل أساساً الصحة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي وكذلك الطاقة.