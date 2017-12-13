الإمارات تدين انفجار مانهاتن وتتضامن مع أميركا

أبوظبي، عواصم (وام ووكالات)

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الانفجار الإرهابي الذي استهدف أمس الأول محطة «بورت أوثوريتي» الرئيسة للحافلات، وسط ضاحية مانهاتن المركز التجاري لمدينة نيويورك الأميركية. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته. وشددت على وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأميركية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

ودانت المملكة العربية السعودية تفجير نيويورك. وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره. كما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين لحادث التفجير الإرهابي في محطة مترو الأنفاق. وشدد على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب &rlmبأشكاله وصوره كافة، ودعم الإجراءات كافة التي تتخذها الولايات المتحدة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ودانت مصر الاعتداء. وشدد بيان وزارة الخارجية على تضامن الحكومة والشعب مع حكومة وشعب الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي وضع استراتيجية دولية شاملة للقضاء على الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، ومكافحة الفكر المتطرف الذي يزكيه ويساعده على الانتشار، من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما دانت فرنسا التفجير الإرهابي، وأعربت عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب.

إلى ذلك، وجه الادعاء الأميركي في نيويورك تهماً جنائية اتحادية لرجل من بنجلاديش يدعى عقائد الله (27 عاماً) بتفجير قنبلة في محطة مترو مزدحمة بين ساحة «تايمز سكوير» ومحطة النقل البري في «بورت اوثوريتي» غرب مانهاتن. ووجه الادعاء في شكوى تهماً، تشمل تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، واستخدام سلاح دمار شامل، وتفجير مكان عام، وتدمير ممتلكات بالتفجير، واستخدام أداة مدمرة. وقال حاكم نيويورك اندرو كومو: «إن الهجوم أسفر فقط عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة إذ لم تنفجر العبوة سوى جزئياً»، مبدياً ارتياحه لتفادي أحد أسوأ الكوابيس.