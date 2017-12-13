يواكيم لوف يراقب لاعبي باتشوكا من المدرجات

أبوظبي (الاتحاد)

حضر يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بطل العالم إلى مدينة العين لمتابعة مباراة جريميو البرازيلي وباتشوكا الياباني بالدور قبل النهائي وبقية مباريات البطولة، وظهر مدرب «المانشافت» في مدرجات ستاد هزاع بن زايد لمراقبة لاعبي باتشوكا الذين يشكلون القوام الرئيس للمنتخب المكسيكي، حيث يرغب المدرب الألماني في التعرف إلى طريقة اللعب المكسيكية، لكون المنتخب المكسيكي يعد منافساً قوياً لنظيره الألماني بالمجموعة السادسة لمونديال روسيا التي تضم إلى جانبهما السويد وكوريا الجنوبية.

ويرغب لوف في تخطي عقبة الدور الدور الذي يشكل حافزاً قوياً للاعبيه للحفاظ علي اللقب الذي حققه فريقه في مونديال البرازيل 2014، ورفض لوف التعليق على حضوره، مكتفياً بالإشارة إلى تحفظ الفريقين في الأداء.

المعروف أن لوف يعد واحداً من أقدم المدربين الذين يعملون بالمنتخبات، حيث تولى قيادة المنتخب الألماني عام 2006، بعد رحيل كلينسمان الذي عمل مساعداً له في المونديال الألماني 2006.