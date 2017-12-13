تركيا تلوّح بعملية مع روسيا ضد أكراد سوريا

عواصم (وكالات)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن إمكانية شن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية المسيطرة على منطقة عفرين شمال سوريا لا تزال قائمة، بالتزامن مع بدء مغادرة القوات الروسية التي وصلت أولى كتائبها المنسحبة من سوريا إلى موسكو، وتأكيد وزارة الخارجية الروسية بأن العملية العسكرية للجيش الروسي في سوريا، أتاحت فرصة لإبعاد التهديدات الإرهابية عن حدود روسيا الاتحادية وجيرانها.

في حين سيطرت قوات مجلس دير الزور العسكري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على بلدة سويدان في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع تنظيم «داعش».

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، في حديث لقناة «NTV»، إن بلاده قد تشن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية المسيطرة على منطقة عفرين شمال سوريا، مضيفاً أن تركيا ستتصدى لأي خطر عليها من شمال سوريا مهما كان مصدره.

وأكد، أن أنقرة لا ترى حالياً تهديداً لها من الحكومة السورية، بل من «وحدات حماية الشعب المرتبطة بحزب العمال الكردستاني».وذكر أن أنقرة سوف تنسق مع موسكو عملية عسكرية في عفرين «إذا ظهرت الحاجة إليها».