ضوء أخضر روسي للأسد للترشح إلى الرئاسة السورية

عواصم (وكالات)

أعطت روسيا أمس الضوء الأخضر لترشح رئيس النظام السوري بشار الأسد في انتخابات رئاسية مقبلة، ماترفضه الولايات المتحدة. ونفت موسكو التوصل بعد إلى تفاهم بشأن من سيتولى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني السوري المتوقع عقده في مدينة سوتشي الروسية، بعد تسريبات تفيد بتولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع منصب الرئيس في المؤتمر. في حين تباينت التصريحات بشأن خلاف بين المعارضة السورية والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي نقلت مصادر عنه إبلاغه المعارضة بأن تغيير النظام يكون عبر الدستور أو الانتخابات، ما نفاه مصدر في هيئة التفاوض التي تخوض محادثات (جنيف-8) مبدية استعدادها لمفاوضات مباشرة مع وفد النظام.

واعتبر ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا في حديث لوكالة بلومبيرج في أنقرة أمس الأول، أنه يجب إتاحة الإمكانية للرئيس السوري بشار الأسد للترشح في انتخابات رئاسية مقبلة. وقال «لا أرى ما يمنعه من الترشح، ويدل على أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة، القرار يعود إليه لا لغيره». وكانت روسيا قد أكدت مرارا أن مصير الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري وحده.

من جهة ثانية، أكد لافرينتيف أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم بشأن من سيتولى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني السوري المتوقع عقده في مدينة سوتشي الروسية، نافياً الأنباء التي تفيد بتولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع منصب الرئيس في المؤتمر. وأوضح أن جميع معايير المؤتمر المقبل لا تزال قيد الدراسة، ولا وضوح لحد الآن بشأن من سيترأسه.

يشار إلى أن موسكو تعير التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري اهتماماً كبيراً، وترى فيه فرصة لإطلاق التسوية السياسية واسعة النطاق في البلاد بعد القضاء على مسلحي «داعش» فيها.