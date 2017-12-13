الحريري: «سأبق البحصة» غداً

بيروت (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: «إنه سيكشف الكثير من الأمور عن أزمته الأخيرة التي مر بها (في إشارة إلى استقالته من الحكومة الشهر الماضي وعودته لاحقاً) غداً الخميس»، منوهاً بأن أحزاب سياسية حاولت أن تجد مكاناً لها في هذه الأزمة من خلال الطعن بالظهر. وأضاف خلال لقائه وفوداً وأعضاء من «حزب المستقبل» «لقد مررنا بأزمة صعبة، هناك من أراد أن يستغل علاقاتنا المميزة مع المملكة العربية السعودية، للإساءة لي شخصياً، هناك أحزاب سياسية حاولت أن تجد مكاناً لها في هذه الأزمة من خلال الطعن بالظهر، وأنا سأتعامل مع هذه الحالات، كل حالة على انفراد، ولكني بالطبع لا أحقد على أحد، لأنني على قناعة بأن الوطن بحاجة لكل أبنائه لكي ينهض ويتطور، على كل حال سأسمي الأشياء بأسمائها في برنامج (كلام الناس) مع مرسيل غانم وسأبق البحصة (أي سيكشف عن كل الأسباب)، وهي بحصة كبيرة بالطبع».

وتابع قائلاً: «جميعكم تعرفون من حاول طعننا في الظهر، وهم وحين كانوا يرددون مواقف تحد لحزب الله وسياسة إيران ظاهرياً، وجدنا في النهاية أن كل ما أرادوه هو الطعن بسعد الحريري، فهم كانوا يتهجمون مرة على الحزب وعشرين مرة على سعد الحريري، وكانوا يدعون أنهم يستكملون مسيرة رفيق الحريري، كل ذلك كان بمثابة أكبر عملية احتيال علينا جميعاً».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته ظهر غد الخميس في قصر بعبدا.