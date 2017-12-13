القاهرة (وكالات)

دعت جامعة الدول العربية، أمس، إلى تعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي والتنسيق بين الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتوفير خدمة الإنترنت، وذلك للتصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على المنطقة العربية. وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير فاضل جواد، خلال ورشة العمل العربية الثالثة حول «استغلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب لوسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات لتجنيد مقاتلين جدد» أن التعاون القضائي والأمني على المستوى العربي والدولي يشكل ضرورة للتصدي لمثل هذه الظاهرة. وأوضح أن قادة الدول العربية دعوا في قمة عمان الأخيرة في مارس الماضي المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية وقضائية لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال إلى مراكز الصراع والحيلولة دون سفرهم وتقديمهم للعدالة. وشدد على أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية، ومنع استخدامها لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في جرائمها إذ أن مواجهتها تتجاوز قدرات الدولة بمفردها، مؤكداً ضرورة توصل لرؤية عربية واحدة في مواجهة تلك التنظيمات.