الحوار الخليجي - البريطاني يبحث الإرهاب وإيران واليمن

لندن (وام)

ناقش الحوار الاستراتيجي الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد في لندن، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس والشرطة الخليجية ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية في بريطانيا، الشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون بين المجلس والمملكة المتحدة، واستعرض آخر التطورات والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الأمن الإقليمي من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف وفي المجالات الأمنية والعسكرية.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز حمد العويشق إن الحوار الاستراتيجي هو أحد مخرجات القمة التي عقدها قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في البحرين خلال ديسمبر 2016. وأوضح أن الحوار شمل تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة ومستجداتها وفي مقدمتها قضية فلسطين والتطورات المتعلقة بالقدس والتدخلات الإيرانية في المنطقة وما تقوم به إيران من محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وبرنامج الصواريخ البالستي الإيراني. وأشار إلى أن الاجتماع بحث أيضا الوضع الإنساني والتنموي والسياسي في اليمن والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون وبريطانيا لمساعدة اليمن.