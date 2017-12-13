هبوط قيمة التداولات العقارية في قطر 61%

أبوظبي (مواقع إخبارية)

هبطت قيمة التداولات العقارية في قطر، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 61% على أساس شهري، وفق بيانات رسمية.

وكشفت إحصاءات شهرية لوزارة العدل القطرية أمس الثلاثاء، أن قيمة التداولات العقارية بالشهر الماضي بلغت 2.52 مليار ريال، مقابل 6.52 مليار ريال في أكتوبر السابق، وعلى أساس سنوي، تراجعت التداولات العقارية 3.8%.

وهوت أرباح شركات العقارات المدرجة في بورصة قطر، خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوي.

وحسب وكالة رويترز «أثار إنفاق الحكومة لمواجهة مقاطعة عربية تكهنات بأن صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار الذي يملك أصولاً تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار، قد يبيع بعض أصوله لتدبير سيولة».