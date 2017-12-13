مستقبل قطر مرهون بنتائج الأزمة ونظام تميم يتكبد خسائر فادحة

دينا محمود (لندن)
حذرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، من أن مستقبل قطر يتوقف على ما ستؤول إليه الأزمة الحالية الناجمة عن تشبث النظام الحاكم هناك، بموقفه الرافض للاستجابة للمطالب المطروحة عليه من جانب الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).
وشددت الصحيفة في تقريرٍ لها على أن المقاطعة المفروضة على هذا النظام منذ أكثر من ستة أشهر، تُكبده «خسائر كبيرة»، ونقلت عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي قولها إن مستقبل هذا البلد المنبوذ خليجياً وعربياً «يعتمد على ما ستتمخض عنه هذه الأزمة».
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وأبرزت «فاينانشيال تايمز» الخسائر التي حاقت بقطر جراء الإجراءات التي تتخذها الإمارات حيالها بشكل خاص، قائلةً إنه بينما هوت «واردات قطر بنسبة 40% في يونيو 2017 مُقارنة بالشهر نفسه في العام الماضي.. تراجعت الواردات القادمة من الإمارات في الشهر ذاته بنحو الثلثين».
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