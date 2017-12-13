محمد عبدالمقصود.. مفتي الإرهاب على منابر قطر

القاهرة (الاتحاد)
يعد محمد عبدالمقصود القيادي فيما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» الداعم لتنظيم الإخوان الإرهابي، أحد أبرز الإرهابيين المدرجين في قوائم الإرهاب التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، فضلاً عن أنه أحد أبرز الإرهابيين الذين فروا من مصر إلى الدوحة في أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية في مصر.
ومحمد عبدالمقصود هو أستاذ متفرغ بمعهد البحوث الزراعية قسم وقاية النباتات، وفي السابق كان يعد أحد رموز الدعوة السلفية في مصر، وكان معجباً بتجربة الثورة الإيرانية، وسعى إلى تكرارها في مصر، باعتبارها الخلاص والسبيل إلى نجاح الثورة الإسلامية في مصر، وفي حوار له مع صحيفة أميركية في تسعينيات القرن الماضي، قال عبدالمقصود: «سنذهب إلى الناس ونخرج بهم إلى الشوارع، سنذهب إلى النقابات والأسواق والاتحادات، سنشل الدولة تماماً كما حدث في إيران، يمكن أن تكون النتيجة دموية ومأساوية، ولكننا نعلم أننا مبررون بأقوال القرآن الكريم».
|
وبعد وصول الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم في مصر، تقرب إليه عبدالمقصود، وأصبح واحداً من رموز المدعوين لكل حفلات ومؤتمرات ولقاءات الرئيس المعزول، وهو الأمر الذي ظهر جليا في مؤتمر «نصرة سوريا» الذي دعا إليه الرئيس المعزول، وعقد في استاد القاهرة قبل اندلاع ثورة يونيو 2013 بأيام قليلة، وفي هذا المؤتمر وقف عبدالمقصود يخطب في الحاضرين، ويدعو على معارضي الرئيس الإخواني المعزول بالهلاك، ووصف كل من سيخرج يوم 30 يونيو بأنهم «خوارج العصر»، ودعا إلى قتالهم، حيث قال: «أسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، ويجعل يوم 30 يونيو يوم عزة للإسلام والمسلمين، وكسر شوكة الكافرين والمنافقين». ودعا عبدالمقصود على المشاركين في تظاهرات 30 يونيو قائلاً: اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم إنا نعوذك من شرورهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
|
وزعم عبدالمقصود أن قطع صلة الرحم مع أنصار النظام المصري الحالي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعى أن الرسول وبعض الصحابة فعلوا ذلك، والإمام أحمد بن حنبل، مؤكداً أن قطع صلة الرحم مع مؤيدي النظام ليس حراماً. وعلى إحدى الفضائيات الممولة من قطر وتبث من تركيا، خرج عبدالمقصود ليفتي بعدم جواز صلاة التراويح خلف الأئمة المنتمين للدعوة السلفية، وذراعها السياسية حزب «النور»، وذلك بسبب مساندة الدعوة السلفية وحزب النور للنظام المصري الحالي، حيث قال عبدالمقصود: لا تصلوا خلف هؤلاء المنافقين صلاة التراويح، مستشهداً بقول الإمام أحمد بشأن الصلاة خلف «المبتدعة».
وكان عبدالمقصود قد سافر إلى تركيا في أعقاب ترحيل الدوحة لـ 7 من قيادات الإخوان، وفي تركيا خرج عبدالمقصود عبر شاشة قناة رابعة ليفتي بجواز قتل الضباط والجنود وحرق ممتلكاتهم دون الاهتمام بمن يسكنها. وبعد فترة، عاد عبد المقصود إلى قطر لإجراء عملية جراحية في ذراعه، وقام يوسف القرضاوي بزيارته في المستشفى، ونشر ما يسمى بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» عبر موقعه الرسمي صورة لزيارة القرضاوي لعبدالمقصود، وقال في بيانه: القرضاوي يزور محمد عبدالمقصود بالمستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه. وكانت المحاكم المصرية أصدرت أحكام قضائية عدة ضد عبدالمقصود، أهمها حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً باسم «قطع الطريق الزراعي بقليوب». كما حكم عليه بالسجن 3 سنوات بسبب هجومه على الدولة المصرية والجيش والشرطة وتصريحاته بإسقاط مؤسسات الدولة المصرية. كما يواجه عبدالمقصود دعاوى قضائية لإسقاط جنسيته المصرية.