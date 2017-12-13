صفقات قطر العسكرية للإفلات من عواقب دعمها للإرهاب

أحمد مراد (القاهرة)

كشف خبراء عسكريون واستراتيجيون عن وجود أهداف خبيثة وراء صفقات الأسلحة التي أبرمتها قطر مع القوى الكبرى والتي تجاوزت قيمتها الـ 40 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وقال هؤلاء: «سياسة المقاطعة التي تفرضها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر، نجحت في فضح علاقات النظام القطري بالجماعات الإرهابية، وبالتالي تحاول قطر أن تفلت من العواقب الوخيمة المترتبة على فضح أمرها أمام الرأي العام العالمي، وذلك من خلال تقديم صفقات عسكرية بمبالغ ضخمة مع القوى الكبرى».

وكانت قطر أبرمت هذا العام، لاسيما بعد قرار الرباعي بقطع العلاقات معها في 5 يونيو الماضي، العديد من صفقات الأسلحة مع مختلف الدول الغربية الكبرى، تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.

وجاءت أبرز الصفقات في 15 يونيو، مع وزارة الدفاع الأميركية لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة 12 مليار دولار، وبعدها في الثاني من أغسطس الماضي تم إبرام صفقة أخرى، مع إيطاليا لشراء 7 سفن للقوات البحرية بقيمة 5 مليارات يورو أو ما يعادل 5.91 مليار دولار. كما أبرمت قطر صفقة مع ألمانيا لشراء 62 دبابة متطورة من نوع «ليوبارد- 2»، بالإضافة إلى 24 عربة «بي زيد اتش 2000» بلغت قيمتها ملياري يورو، إلى جانب قيام تركيا بتصدير أجهزة عسكرية إلى قطر، بينها سيارات مدرعة، وطائرات من دون طيار، ومعدات متنوعة للاتصالات بقيمة ملياري دولار.

ومؤخراً اتفاق مع الجانب الفرنسي لشراء طائرات «رافال» ضمن صفقات واسعة بقيمة تتجاوز 10 مليارات يورو، واتفاق مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون» بقيمة 8 مليارات دولار.