التجديد ينقذ هوري

أبوظبي (الاتحاد)

أفلت هوري مدرب أوراوا الياباني من خطر الإقالة، حينما قام بتجديد عقده قبل الحضور إلى أبوظبي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث جاءت الأصوات والاستفسارات حول مستقبل المدرب كبيرة عقب الخسارة من الجزيرة، رغم تسلمه الفريق بالصيف الماضي وقيادته للقب القارة.

ونال هوري مكافأة من الإدارة بعد الحصول على لقب دوري أبطال آسيا؛ إذ قررت بقاءه كمدرب للفريق بصلاحيات كاملة بعدما كان مدرباً مؤقتاً، وهو ما جعله ينجو من ضغوطات الإخفاق بالخروج المبكر من ربع النهائي للمسابقة العالمية بخسارة أمام الجزيرة سببت الإحباط للجماهير اليابانية.

وكان هوري لاعباً مميزاً في صفوف أوراوا بين عامي 1991 و1998، ولعب مع الفريق 158 مباراة، قبل أن يتحول للطاقم الفني المساعد عام 2011، ثم حصل على فرصة قيادة الفريق الصيف الماضي.

ورغم أن أوراوا حقق المركز السابع في الدوري الياباني ولم ينجح بالاحتفاظ باللقب، لكن اللقب الآسيوي فتح صفحة جديدة لهوري مع الفريق.