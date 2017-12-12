هزاع الرئيسي: يحيا «الجزرواي»!

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

باهتمام بالغ، يتابع الفنان هزاع الرئيسي كأس العالم للأندية، من أجل عيون فريق الجزيرة، إذ يأمل أن يتخطى الجزيرة نظيره الريال بطل إسبانيا في المباراة التاريخية التي ستقام اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، خصوصاً أن دعمه لـ «الجزراوية» سيكون مضاعفاً لكونه «برشلوني». وأشار الرئيسي إلى أنه يضع يده على قلبه اليوم مثل كل الإماراتيين، أملاً في الفوز على واحد من أعرق الفرق الرياضية العالمية، لافتاً إلى أنه يعلم جيداً مكانة وقوة الريال، متمنياً ‏أن يحقق الجزيرة الفوز على الفريق «الملكي»، قائلاً: الكل توحد خلف الجزيرة، سواء بالإمارات أو على مستوى العرب، خصوصاً بعد خروج الوداد البيضاوي المغربي.

‏وأوضح الرئيسي أن فريق الجزيرة قدم عروضاً قوية منذ انطلاق البطولة، وأسعد قلوب أبناء الدولة من خلال الانتصارات التي تحققت في المباراتين الماضيتين، عندما فاز في كل واحدة منهما، ‏وقال: اليوم ننتظر أن يتحقق حلم التاريخ، بالفوز على الريال الذي يلعب بنجومه كامل العدد، مبيناً أن اجتياز نادي الجزيرة عقبة الريال ليس مستحيلاً في ظل تشجيع عدد كبير من الجماهير للفريق «الجزراوي».

‏وأكد الفنان هزاع الرئيسي أنه سيحضر اللقاء مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين، ويجلس في المدرجات للوقوف ومساندة فريق الجزيرة في هذا اللقاء الذي ينتظره الجميع لتحقيق فرحة‏ الفوز على فريق ضخم مثل ريال مدريد، مصرحاً بأنه سيعيد غناء أغنية «جزراوي» التي أداها منذ عامين تقريباً، في حال الفوز على الريال، وهي من كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة وألحان علي كانو، وتقول مطلع كلماتها: قولوا يا جمهور فليحيا الجزيرة.. وكل ها العالم ترددها معها.. الجزيرة وين بنلاقي نظيره.. الكأس جزراوي ودورينا وراه.. هيه هيه هيه جزرواي.