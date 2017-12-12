نهال عبد العزيز: «الثالثة» مختلفة !

شمسه سيف (أبوظبي)
عرض منتخب كرة القدم للسيدات، نماذج من تجربته في الحضور والتفاعل مع مباريات مونديال كأس العالم للأندية، وكانت تجربة اللاعبة نهال عبدالعزيز فريدة من نوعها ومميزة تستحق التوقف عندها، بعد أن تم ترشيح اسمها للمرة الثالثة لتكون مرافقة لأحد فرق المونديال من اللجنة المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وتحديداً أوكلاند النيوزيلندي.
وأشارت نهال إلى أن تجربتها رائعة ومذهلة، حيث رافقت الفريق في كل تحركاته في البطولة، وقامت على تلبية جميع متطلباته، فيما يتعلق بالإقامة والمواصلات. وأضافت: الفريق النيوزيلندي منظم جداً في جميع التفاصيل، مثل مواعيد الأكل والنوم والتأهب للتدريبات، والانضباط هو ما يتميز به أوكلاند، منذ وصوله إلى مقر الإقامة وهو ملتزم بجميع التعليمات، فكل خطوة يخطوها في المونديال كانت محسوبة.
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ومن جهتها، أكدت حورية الطاهري عضو تنفيذي للجنة كرة القدم للسيدات والمدير الفني للمنتخبات الوطنية، أن تجربة نهال هي تجربة واحدة من مجموعة تجارب لسيدات المنتخب في مونديال الأندية، حرصت مجموعة من اللاعبات على التواجد اكتساب الخبرة في هذه الحدث العالمي. وقالت: كأس العالم للأندية فرصة ثمينة يجب استغلالها من جميع الرياضيين في الدولة، وفي منتخب السيدات حرصنا على تواجد اللاعبات في الحدث كمشجعات ومتطوعات، للتعرف على طرق لعب مدارس كروية مختلفة، يكون له الأثر الكبير في نفوس اللاعبات، وتحقيق الاستفادة القصوى من معايشة التجربة على أرض الواقع ومن المدرجات.