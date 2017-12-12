أوراوا «الخامس» في «حفل الوداد»

منير رحومة (العين

عمّق أوراوا الياباني تفوق الأندية الآسيوية، في كأس العالم للأندية على حساب الفرق الأفريقية، بتحقيق الفوز العاشر مساء أمس على حساب الوداد المغربي 3 - 2، خلال المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بالعين، وحسم أوراوا المركز الخامس في البطولة، بعد أن أنهى الشوط الأول، متقدماً 2 -1، في لقاء مثير شهد أداءً هجومياً من الفريقين، كانت فيه الغلبة للفريق الياباني الذي أضاف الفوز العاشر للأندية الآسيوية، خلال 13 مواجهة جمعت أبطال القارتين «الصفراء» و«السمراء» بمونديال الأندية، مقابل مباراتين فقط انتهى الوقت الأصلي فيهما بالتعادل قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وتلقى الوداد المغربي خسارته الثانية في البطولة، خلال مشاركة «محتشمة» لم يظهر خلالها بطل أفريقيا المستوى المتوقع، وأعتمد المدرب حسين عموتة على تشكيلة شابة، مقارنة بالمباراة الأولى، بإراحة ثمانية لاعبين أساسيين، والدفاع بوجوه جديدة، للاستفادة من المشاركة، بينما تجاوز أوراوا عثرة البداية أمام الجزيرة، وقدم أداءً جيداً أهله لانتزاع الفوز، وإنهاء مشاركته في المركز الخامس، وسجل أوراوا أهدافه عن طريق ثنائية أنطونيو موريسيو في الدقيقتين 18 و58 ويوزوكي في الدقيقة 26، بينما سجل الوداد المغربي هدفيه عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 21 ورضا حجوج من ركلة الجزاء في الدقيقة 91، بعد استخدام تقنية الفيديو لوجود عرقلة في منطقة الجزاء. وودعا أوراوا والوداد البطولة بعرض هجومي جميل شهد تسجيل خمسة أهداف كاملة، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تابعت المباراة.

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