مارسيلو: إنه التحدي الكبير

أبوظبي (الاتحاد)

لا يتوقف عن التأمل في خزينته المليئة بالألقاب، حيث ساهم منذ وصوله القلعة الملكية في الفوز بـ17 لقباً، بما في ذلك ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس العالم للأندية، فخلال هذه السنوات، ومنذ وصوله في سنّ المراهقة تقريباً بعدما وقّع عقده الأول مع ريال مدريد في سنّ الـ18، حقق كل شيء تقريباً، إنه البرازيلي مارسيلو الذي يرى أن الأمور في البداية كانت تبدو صعبة، ولكن الآن من دون ضغط لا تكون هناك إثارة.

الظهير العصري قال في الحوار الحصري لموقع «فيفا» أنه لا ينظر إلى الوراء ولو كان للحصول على دفعة.

تابع قائلاً: كرة القدم ذاكرتها قصيرة. وبالنسبة لي، اللقب الأهم هو دائماً ذاك الذي أكون بصدد الصراع عليه. وهذا اللقب الآن هو كأس العالم للأندية «الإمارات 2017».

وفي حالة الفوز بهذا اللقب، سيكون الخامس للنادي الملكي من أصل 6 ألقاب نافس عليها عام 2017، بعد الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأسباني وكأس السوبر الأوروبي.