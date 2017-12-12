اللائحة الانضباطية تهدد نجوم «الملكي» قبل الكلاسيكو

محمد حامد (أبوظبي)

تنص قوانين ولوائح الفيفا على أن الطرد في كأس العالم للأندية، تطبق الآثار المترتبة عليه في البطولات المحلية، أي أن اللاعب الذي يتلقى بطاقة حمراء في آخر مباريات فريقه بمونديال الأندية، أو في المباراة النهائية للبطولة، لا يحق له المشاركة في المباراة التالية بالدوري المحلي، وسوف تتسبب هذه اللائحة في إصابة نجوم الريال على وجه التحديد بنوع من الارتباك والخوف، والحرص على عدم تلقي أي بطاقة حمراء، لكي لا يتسبب ذلك في حرمانهم من خوض كلاسيكو تحديد المصير في «الليجا» الذي يقام في 23 من الشهر الجاري.

صحيح أن هذه اللائحة الانضباطية تنطبق على نجوم الريال وغيرهم في جميع الأندية المشاركة في مونديال أبوظبي، إلا أن الصحافة المدريدية اهتمت بصورة لافتة بتأثير ذلك على موقعة الكلاسيكو، خاصة أن المباراة هي الأولى التي سيخوضها الريال عقب عودته من أبوظبي إلى مدريد، ومن المعروف أهمية مباريات الكلاسيكو وحرص كل فريق على الاستعداد لها بكل أسلحته.

وكان جاري كاهيل نجم دفاع فريق تشيلسي من أشهر الحالات التي تضررت من هذه اللائحة الانضباطية، فقد تلقى بطاقة حمراء في نهائي مونديال الأندية عام 2012 بين تشيلسي وكورينثيانز البرازيلي، ليتم حرمانه من خوض المباراة المحلية التالية التي أقيمت عقب مونديال الأندية، وكانت في مواجهة ليدز يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويعاني الريال من التأخر عن الصدارة في الليجا بفارق 8 نقاط عن المنافس التاريخي برشلونة، بعد مرور 15 مرحلة من المسابقة، الأمر الذي يعني أنه لم يعد هناك مجال لإهدار أي نقاط، في حال كان الملكي جاداً في مسعاه للعودة من جديد إلى دائرة المنافسة على لقب الليجا، فالوضع الحالي لا يتناسب مع طموحات الملكي، فهو يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة تاركاً مراكز الصدارة للبارسا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، فقد خسر الريال الكثير من النقاط في انطلاقة المسابقة، بتعادله في 4 مباريات والهزيمة في مواجهتين، مما يؤشر إلى أن الهزيمة من البارسا في الكلاسيكو، تنهي آماله في الحصول على اللقب نظرياً على الأقل.

ويعتمد زيدان على أسلوب المداورة والإحلال والتجديد في تشكيلة الريال في مختلف البطولات التي يخوضها، فقد دفع بتشكيلة تضم وجوهاً شابه وعناصر من الاحتياط في مباراة الفريق بدوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند، كما دفع بعناصر شابه في موقعة إشبيلية قبل القدوم إلى أبوظبي لتعويض الغيابات والإصابات التي ضربت خط الدفاع بالكامل، ومن المتوقع أن يستمر زيدان في سياسة المداورة في مونديال الأندية، حفاظاً على جاهزية جميع عناصر الفريق استعداداً للكلاسيكو المرتقب، الأمر الذي يجعل نجوم الفريق في قمة الحرص على عدم تلقي أي بطاقات حمراء في مونديال أبوظبي.