بوجبا: لم أندم على عدم اللعب لـ «الميرنجي»

مدريد (د ب أ)
كشفت صحيفة «أس» الإسبانية، أن اللاعب الفرنسي باول بوجبا، أكد أنه لم يشعر بالندم لعدم انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني «الميرنجي» وتفضيل الانضمام لمانشستر يونايتد، رغم فوز الريال بدوري الأبطال والدوري الإسباني، على عكس يونايتد الغائب عن البطولات باستثناء «يوروبا ليج» على حساب أياكس الهولندي.
وعاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد في الموسم الماضي مقابل 105 مليون يورو بعد أن رحل عنه في 2012 .
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ولم يتألق بوجبا بالشكل المتوقع خلال العام ونصف العام الذي قضاه مع مانشستر يونايتد حتى الآن.
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وخلال المباريات الـ 12 التي لعبها حتى الآن، سجل بوجبا 3 أهداف ونفذ 7 تمريرات حاسمة.