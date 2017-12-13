بوجبا: لم أندم على عدم اللعب لـ «الميرنجي»

مدريد (د ب أ)

كشفت صحيفة «أس» الإسبانية، أن اللاعب الفرنسي باول بوجبا، أكد أنه لم يشعر بالندم لعدم انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني «الميرنجي» وتفضيل الانضمام لمانشستر يونايتد، رغم فوز الريال بدوري الأبطال والدوري الإسباني، على عكس يونايتد الغائب عن البطولات باستثناء «يوروبا ليج» على حساب أياكس الهولندي.

وعاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد في الموسم الماضي مقابل 105 مليون يورو بعد أن رحل عنه في 2012 .

ونقلت «أس» عن بوجبا قوله: لكي أكون صادقاً، ريال مدريد جاء للتفاوض معي وكنت أفكر في الذهاب إلى هناك، ولكنني كنت أفكر أيضا في التعاقد مع مانشستر يونايتد، قلبي كان يناشدني بالعودة إلى هنا «مانشستر»، لا أعرف لماذا، لم أكن أعرف ماذا يمكن أن يحدث ولكنني اتخذت القرار ولا أشعر بالندم، لا أندم أبدا بسبب اختياراتي».

ولم يتألق بوجبا بالشكل المتوقع خلال العام ونصف العام الذي قضاه مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

وتعرض بوجبا لإصابة في بداية الموسم الحالي أبعدته عن صفوف مانشستر يونايتد في 7 مباريات في الدوري الإنجليزي وثلاثة لقاءات أخرى في دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباريات الـ 12 التي لعبها حتى الآن، سجل بوجبا 3 أهداف ونفذ 7 تمريرات حاسمة.