«فخر أبوظبي» في خدمة الأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

على خطى الأندية العالمية، يحرص الجزيرة على الاندماج في المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم محيطه المحلي والوطني بشتى السبل، وفي واحدة من المبادرات التي حظيت بتقدير كبير، أعلن النادي دعمه الكامل للأولمبياد الخاص، حيث تقوم أبوظبي باستضافة وتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص عام 2019، وهي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف هذا الحدث الكبير، الذي يشارك فيه أكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 180 دولة يتنافسون في 23 لعبة.

وظهر نجوم الجزيرة، وهم يحملون لافتات دعائية للحدث العالمي الكبير تحت عنوان «فخر أبوظبي يدعم الأولمبياد الخاص»، وأبدى هؤلاء النجوم، وعلى رأسهم علي مبخوت هداف الفريق والمنتخب الوطني، استعدادهم للمشاركة في الحدث من خلال التطوع لخدمة المشاركين والضيوف، حرصاً على إظهار الصورة الحضارية للإمارات، خاصة أن عيون العالم سوف تكون صوب أبوظبي، نظراً لقيمة الحدث على المستويين الرياضي والإنساني.

ومن المعروف أن نجوم كرة القدم حول العالم يتسابقون للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع، ويحرص المنظمون لهذه الفعاليات والبطولات على جذب هؤلاء النجوم للاستفادة، بما يملكونه من شهرة ومكانة وتأثير، وفي المقابل يلبي نجوم الساحرة وأنديتها الدعوة للمشاركة حرصاً على خدمة المجتمع.

وأكد علي مبخوت نجم الفريق أنه وكل زملائه يتشرفون بالانضمام إلى حملة المتطوعين الذين يخدمون في الدورة، معتبراً أن ذلك واجب وطني على الجميع أن يتفاعل معه، لإنجاحه وإظهار الصورة المشرفة للإمارات، وتقديم أفضل خدمة لهذه الفئة الغالية على نفوس الجميع في المجتمع.